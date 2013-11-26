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6 украинцев собрали из детского конструктора машину в натуральную величину и весом 1200 кг

26 ноября 2013 10:57
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Новости Украины. Книга рекордов Украины пополнилась новым достижением. Шестеро энтузиастов собрали автомобиль в натуральную величину из детского конструктора. На создание большой «игрушки» им потребовалось 23 дня и больше 140 тысяч деталей. Причем при работе над конструкцией были учтены все детали настоящего автомобиля.

Вес такой машины составил 1200 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За процессом сборки следила специальная комиссия, которая официально и зарегистрировала рекорд.

# Декоративное искусство # Фотофакт # Хобби

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