6 украинцев собрали из детского конструктора машину в натуральную величину и весом 1200 кг

Новости Украины. Книга рекордов Украины пополнилась новым достижением. Шестеро энтузиастов собрали автомобиль в натуральную величину из детского конструктора. На создание большой «игрушки» им потребовалось 23 дня и больше 140 тысяч деталей. Причем при работе над конструкцией были учтены все детали настоящего автомобиля.

Вес такой машины составил 1200 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За процессом сборки следила специальная комиссия, которая официально и зарегистрировала рекорд.