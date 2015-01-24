Андрей Кобяков с рабочей поездкой в Витебской области

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в ходе рабочей поездки в Витебскую область ознакомился с ситуацией на ряде предприятий региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, Правительство готово оказать поддержку по внедрению инновационных технологий «Кохановскому трубному заводу «Белтрубпласт».

Касаясь ситуации на Толочинском консервном заводе, премьер отметил, что основной базис для работы производства создан. Теперь же пришло время активнее реализовывать коммерческие проекты.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Основной базис, фундамент для освоения и работы этих производств выполнен. В том числе с финансированием государства. Теперь надо эту продукцию умело продать. Для того чтобы умело продать, нужно уметь не только хорошо производить, но, в том числе, и привлечь коммерческие структуры, которые построят дополнительные мощности, в том числе и по хранению, для того, чтобы выстроить уже правильно логистику и доставлять товар с минимальными издержками и с максимальным эффектом для производителей.