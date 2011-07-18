Жан-Раймон Буль: Надеюсь, люди в Америке и Европе будут более справедливы к Вашей стране

Александр Лукашенко приглашает зарубежных инвесторов к разработке новых месторождений в Беларуси, в том числе калийных. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с руководством группы компаний Boulle Mining Group. Она специализируется в горнодобывающей промышленности и геологоразведке.

По запасам калийных солей наша страна — на третьем месте в мире, после Канады и России. Беларусь имеет немалый опыт в промышленной разработке недр, но есть интерес к новым технологиям и возможным вложениям в эту сферу. В целом, предложений инвесторов хватает — сейчас белорусская сторона выбирает наиболее выгодные для страны.

Александр Лукашенко:

Нам предсказывали чуть ли не крах экономики, но когда инвесторы идут в нашу страну, значит, до краха еще далеко. Использование природных ресурсов имеет не только чисто экономический интерес, но для нас это и огромное социально-политическое значение. В первую очередь это касается главного резерва — калийных солей. Из трех открытых мощных месторождений добыча ведется пока лишь на одном — Старобинском, два других — Октябрьское и Петриковское — пока еще не достаточно разработаны. С учётом роста спроса на полезные ископаемые, в том числе и калийные, из-за того, что всё больше и больше не хватает продовольствия в мире, предложений по разработке у нас достаточно. Мы сейчас выбираем из этих предложений наиболее выгодные для Беларуси.

Мы будем иметь дело с любой компанией, если она способна сегодня прийти и работать, а не просто обещать. Вы можете обещать, но я вам сразу скажу, что если появятся новые компании, которые завтра готовы работать, мы будем работать с ними. Это не потому что мы очень торопимся и нам больше нечем заняться, а потому что время очень спрессовано, и вы видите, что происходит в мире. Мы хотим, чтобы наши договоренности были конкретными.

Президент отметил, что готов выслушать предложения инвестора по сотрудничеству. Владелец бизнеса Жан-Раймон Буль уже более 10 лет занимается капиталовложениями в добывающую промышленность разных стран. Его компания сделала себе имя, применяя самые современные методы добычи минерального сырья на разных континентах. Штаб-квартира фирмы располагается в Люксембурге, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Бизнесмен подчеркнул, что Беларусь обладает большими запасами полезных ископаемых.

Жан-Раймон Буль, президент группы компаний Boulle Mining Group:

Когда я пролетал на Вашей страной, я увидел, как у вас всё организовано, какой порядок. Беларусь достигла больших успехов. Надеюсь, что люди в Америке и Европе будут более справедливы к Вашей стране и смогут лучше понять то добро, которое Вы сделали.