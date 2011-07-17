Компания Stadler предложила «Белкоммунмашу» создать совместное предприятие

На вопросы ведущего отвечает Владимир Король, директор ОАО «Белкоммунмаш».

Как руководителю крупного экспортно ориентированного предприятия, для вас будет проще работать в Таможенном союзе и, как следствие, Едином экономическом пространстве?

Владимир Король, директор ОАО «Белкоммунмаш»:

Безусловно, да. Сегодня невозможно развиваться в одиночку, это неправильно. А развитие с кем-то, интегрироваться с кем-то, когда к твоей компании есть серьезный интерес мощных компаний мирового уровня, конечно, дает еще большие возможности.

На российском рынке есть максимум 10 предприятий, которые работают в нашей теме. К сожалению, на казахстанском рынке таких предприятий не осталось, и они об этом говорят. Они видят в этом возможность развития своего реального сектора экономики. Мы тоже об этом говорили, у нас есть хороший опыт работы с мощными российскими компаниями. Мы видим хорошую перспективу в этом сотрудничестве. Мы заявили, что наши двери для казахстанской стороны открыты. К сожалению для нас, на казахстанском рынке начинает доминировать китайская продукция. Поэтому возможности объединения открывают хорошие шансы для нашего бизнеса в части конкурентоспособности. И с этим нельзя не согласиться.

Еще лет 10 назад весьма скептически относились к тому, что у нас будут свои троллейбусы высокого качества. Недавно партия белорусских троллейбусов отправилась в Латинскую Америку. Сейчас все чаще стали серьезно говорить о возможности создания сборочных производств собственных легковых автомобилей. Как вы оцениваете такие перспективы?

Владимир Король:

В части производства автомобилей я не вижу принципиальных суперсерьезных вопросов. Мир настолько глобализирован в этом плане, что изобретать велосипед нет необходимости, поэтому в техническом плане это легко разрешимо.

Техника технике рознь по сложности. Создать пассажирскую технику намного сложнее, чем просто автомобиль. А пассажирская техника, которая производится в Беларуси, имеет свое лицо, свой авторитет на рынках.

Недавно Беларусь закупила за границей несколько составов для городских железнодорожных пассажирских перевозок. Нет ли у вас мыслей создать что-то подобное?

Владимир Король:

У нас есть официальное предложение от Stadler о создании совместного предприятия. Это очень серьезное предложение, поскольку это мировой лидер. Мы сейчас обсуждаем его. Для нас это предложение открывает возможности дополнительного очень мощного сегмента рынка. Объединение с такой компанией дает мировое позиционирование.

Ваше предприятие в перечне тех, кто зарабатывает валюту для страны. А что у нас с зарубежными рынками?

Владимир Король:

Первые шаги у нас были в Аргентине, сейчас — в Колумбии. Мы вовремя туда пошли. Там 20 лет не было поставок техники. В эти 20 лет в разных странах поставки осуществлялись по-разному. Что-то было с Советского Союза. Например, в Эквадоре был «Мерседес», который специально для этих стран делал троллейбусы, называемые у них метро.

Если внимательно поизучать, встретиться, понять друг друга с точки зрения технического решения вопроса, всё можно решить. Мы видим хорошую перспективу на этом рынке.