В чем заключается выгода от Таможенного союза для Беларуси, России и Казахстана?

На неделе в Москве искали взаимные выгоды от Таможенного союза. За стол переговоров сели главы правительств и бизнесмены Беларуси, России и Казахстана. Это первая встреча премьеров после завершения важнейшего этапа – полного снятия с 1 июля границ между тремя странами. А вот люди от бизнеса в последние месяцы встречаться стали гораздо чаще.

При том, что Таможенный союз для Минска, Москвы и Астаны был, своего рода, компромисс, общий интерес очевиден: это единый рынок и 165 миллионов потенциальных покупателей.

Сергей Михеев, генеральный директор центра политической конъюнктуры (Россия):

А какова выгода для обывателя? Вопрос встречный: а в чем она должна выражаться? В том, что ему привезут посылку, где будет написано: «Это вам от Таможенного союза?» Или будет специальная надбавка к зарплате от Таможенного союза?

Эксперты тут же предостерегают от необоснованных ожиданий. Тем более, что те ожидания, в итоге, наверняка окажутся скромнее плюсов от Союза. Эффект от объединения тройки будет не сиюминутным, зато способным работать на поколения вперед.

Сергей Михеев, генеральный директор центра политической конъюнктуры (Россия):

Он через то, что ваше производство сохранилось, что ваш завод не развалился, а, например, наоборот наращивает выпуск продукции, которую вы продаете соседям, и вы работаете и получаете зарплату. Может быть, эта зарплата потихоньку растет. Вот это будет следствием.

Еще одно следствие и доказательство того, что Союз действительно работает, можно было увидеть 1 июля. Именно в тот день, а, точнее ночь, Беларусь, Россия и Казахстан стали единой таможенной территорией, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владислав Шурыгин, заместитель главного редактора газеты «Завтра» (Россия):

С точки зрения государства, конечно, это выгодно. Россия раньше взимала пошлины в свой карман, теперь пошлины остаются не в кармане России, а делятся между всеми участниками и направляются в бюджет, в том числе, и Беларуси.

Новые и буквально безграничные возможности уже ощутили бизнесмены трех стран. Казалось бы, границы убрали каких-то две недели назад, но предприниматели уже прочувствовали: дела не пошли, а поехали совсем на новых скоростях.

Андрей Смоляр, директор транспортной компании (Беларусь):

Плюсы я увидел сегодня ночью, когда мы проезжали белорусско-российскую границу. К моему великому удовольствию я не увидел там ни одной фуры, то есть процесс движения товара от отправителя к получателю значительно ускорился. Мы ищем инвестиции, а они лежат прямо в кузовах автомобилей.

Где же еще лежат инвестиции и выгоды Таможенного союза на неделе в Москве обсуждали главы правительств и бизнес-сообщество трех стран. Место проведения, фешенебельный отель, словно еще раз напомнило: теперь возможности у предпринимателей с многими звездами. Отныне территория Беларуси, России и Казахстана для бизнесменов – единый рынок.

Владимир Путин, председатель правительства Российской Федерации:

Теперь предприниматели могут действовать свободно, без таможенного контроля и пошлин, что снижает нагрузку на бизнес и увеличивает конкурентоспособность на наших территориях и вовне.

Причем, конкуренция будет не только, скажем, между той или иной компанией. Соперниками станут сами государства. Ведь теперь, к примеру, казахская фирма сможет легко перерегистрироваться в России, а российская – в Беларуси, если в своих странах им будет неудобно работать. Бюрократам придется туго.

Создавать адекватные условия для бизнеса нужно будет не только для поддержки добросовестной конкуренции, но и для того, чтобы удержать своих же бизнесменов.

Михаил Ремизов, директор института национальной стратегии (Россия):

Благоприятный налоговый режим, качество институтов – составляющие делового климата. Предприниматели сегодня начинают ощущать внутреннюю конкуренцию юрисдикций за привлечение бизнеса. Это должно стимулировать все страны на снижение административных препон. Мне кажется, сейчас и в Москве, и в Астане, и в Минске к этому стремятся.

Бороться есть за что. Менее чем за полгода 2011-го товарооборот между тремя странами вырос на 40 с лишним процентов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Объем приграничной торговли растет, расширяются и связи между предприятиями. Впрочем, проблемы пока, естественно, остаются. Один из острых моментов на конференции обозначил белорусский премьер Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

То, что у нас не по всем товарным позициям формирование цен осуществляется с участием государств, приводит к колоссальному диспаритету цен на едином рынке, что является целенаправленным снижением конкурентоспособности товаров одних стран и субсидированием экспорта других. Конечно, решить эти вопросы, на наш взгляд, не представляется возможным, но это та цель, к которой нам необходимо идти.

Возможность высказаться и поделиться мнениями на высшем уровне получили и предприниматели. Главы правительств призвали бизнесменов быть активнее, чем тут же воспользовался руководитель «Белкоммунмаша». Владимир Король точно знал, кто соскучился по общественному транспорту.

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Белкоммунмаш»:

Мы поняли, что работать надо только в комплексе, предоставляя комплексную услугу, проектную, строительную, поставки подвижного состава.

На Форуме Беларусь не только продвигала, но и предлагала. Инициатива, озвученная Михаилом Мясниковичем, – создание в рамках Таможенного союза транснациональных корпораций. Коллеги поддержали и добавили: в границах тройки должна появиться и зона свободной торговли с ЕС.

Говорили премьеры и о Высшей экономической Лиге, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Государствам-участникам Таможенного союза вместе куда легче пробиваться и конкурировать на западном рынке. Ведь барьеры с внутренних границ убирали вовсе не для того, чтобы они появлялись на внешних. Так что у моста между ТС и ЕС сваи будут как минимум с тройной прочностью.

Александр Шатилов, политолог (Россия):

Удобнее удар наносить кулаком, чем растопыренной пятерней. И в этой ситуации, я думаю, как раз интеграция экономик, если ее удастся достичь в полной мере, пойдет на пользу всем государствам-партнерам и позволит проводить на международном рынке согласованную и эффективную политику.

При таких возможностях и с такими перспективами очень важно, чтобы между странами не было никаких противоречий. Ведь совсем скоро, 1 января 2012-го, заработает Единое экономическое пространство – своего рода новая ипостась Таможенного союза. Когда свободным станет перемещение отнюдь не только товаров.

Карим Масимов, премьер-министр Республики Казахстан:

Бизнес должен понимать те новые возможности, которые ему предоставлены: единая конкурентная политика, свободное перемещение товаров, капиталов, рабочей силы. Это совершенно новые, беспрецедентные условия.

Однако есть одна оговорка, при которой нынешние условия партнерства могут и измениться. Если Россия вступит в ВТО, а о таких намерениях официальная Москва заявляет далеко не первый год, придется пересматривать не одно соглашение Таможенного союза. В частности, по ввозным пошлинам на авто – вопрос волнующий многих белорусов. В этом случае платы уменьшатся, однако надеяться на то, что это случится вот-вот, все же, не стоит.

Владислав Иноземцев, политолог (Россия):

Вступит ли Россия в ВТО? Думаю, в ближайшие два года нет. Вступление в ВТО – выгодное дело для российских потребителей. Оно вызовет большую конкуренцию на внутреннем рынке и необходимость предприятиям модернизироваться. Поэтому вступление России в ВТО, на мой взгляд, полезно, но оно вряд ли случиться скоро, потому что российское правительство ориентируется не на граждан, как потребителей, а на отдельные компании, как производителей.

В любом случае, даже если Россия вступит во Всемирную торговую организацию, пошлины на авто в тот же миг не упадут. Переходный период до снижения может затянуться лет на восемь. Однако такие нововведения больно ударят по российскому автопрому. По расчетам представителя автопроизводителей, продажи отечественных машин сразу упадут на 20-30%.

Алексей Сереженкин, заместитель директора объединения автопроизводителей России:

Это, конечно, приведет к некоторому перераспределению рынка в пользу импортных автомобилей. Те сборочные производства, которые у нас есть, будут считать, что им дешевле: прямой ввоз автомобилей или же продолжать в России собирать, наращивать локализацию. Ни к чему хорошему для автомобилестроения это не приведет.

У Таможенного союза плюсов все-таки больше. Ведь, получив возможность торговать собственными продуктами с меньшей пошлиной на территории соседних стран, и Беларусь, и Казахстан, и Россия смогут серьезно укрепить, а где-то и воссоздать внутренний рынок.

Андрей Паршев, писатель-публицист (Россия):

Россия избавилась от своей легкой промышленности. К нам легко попадает китайский товар. А конкурировать с китайцами не получается. А в Беларуси легкая промышленность есть.

Сергей Михеев, генеральный директор центра политической конъюнктуры (Россия):

Если будет написано «Сделано в Беларуси» и будет стоить на 100 рублей дешевле, я куплю себе пиджак, сделанный в Беларуси.

Михаил Ремизов, политолог (Россия):

Все страны, которые потом стали крупными индустриальными экспортерами, сначала начинали с завоевания своего внутреннего рынка, а в нашем случае этот процесс может дать мощный стимул, потому что совместный рынок стран Таможенного союза большой. Для всех стран это фактор индустриализации.

Бизнес сможет выбирать себе страну с лучшими условиями и пробиваться на западный рынок не в гордом одиночестве, а при поддержке коллег по Союзу. С точки зрения экономики, мы фактически становимся единым государством с тройной конкурентоспособностью.