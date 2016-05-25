Заживить раны и защитить от излучения мобильника: уникальный материал производят в Светлогорске

Новости Беларуси. В белорусском Светлогорске создано крупнейшее на планете производство углеродной нити и изделий на её основе. Примечательно, что уникальный материал, созданный для военной и космической отрасли сегодня обретает и светскую жизнь.

Полотно из углеродной нити. По сути, это обычный уголь, только в очень необычной форме. А кроме необычной формы у него ещё и очень интересные свойства. Этот шарфик со стелс-технологией. Теоретически, если укутать таким полотном самолёт, он станет невидим для радаров, в обычной жизни подкладка из этого материала – отличный экран от излучения того же мобильного телефона.

Уникальный углеродный материал изначально был создан для ракет и космоса, а поэтому технология имеет определённый уровень секретности. В общих словах, углеродная нить получается после обработки вискозы при определённых условиях в вакуумных печах.

Василий Костюкевич, генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно»:

Нет в природе материалов схожих с углеродом. Только три крупные страны в мире выпускают подобные материалы: США, Франция и Беларусь.

На основе углеродной нити в Светлогорске разработан целый ряд продукции: от суперэффективных перевязочных материалов в разы сокращающих заживление ран и ожогов до элементов водородных двигателей. Основная часть работы проделана в рамках программы Союзного государства России и Беларуси. Над материалами 21 века трудились специалисты из обеих стран. И это лишь один пример успешной кооперации белорусских химиков с российскими партнёрами.

Виталий Павлов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:

Товарооборот предприятий концерна с регионами Российской Федерации с начала года составил 870 миллионов долларов США. Основные позиции – это шины, химические нити, химические волокна, смазочные материалы, жгуты.

Белорусские химики строят планы на перспективу. Ближайшие крупные договоры с российскими коллегами предстоит подписать уже в начале июня на 3-м Форуме регионов Беларуси и России.

Дмитрий Черняков, генеральный директор ОАО «Гомельский химический завод»:

Ориентировочная сумма соглашения составляет порядка полумиллиарда российских рублей. При этом планируется поставить сульфита натрия в Российскую Федерацию в следующие 5 лет 25 тысяч тонн.

К слову, для химической отрасли Беларуси Россия не только премиальный рынок с огромной ёмкостью, но ещё и стратегический поставщик сырья. Взаимовыгодное сотрудничество между отраслями двух стран исторически сложившийся факт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.