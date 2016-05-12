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Заседание Совмина Союзного государства: «В торговле Беларуси с Россией наблюдается положительная динамика»

12 мая 2016 13:47
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Новости Беларуси. Заседание Совета Министров Союзного государства послужит дальнейшему развитию торгово-экономических отношений Беларуси и России. Об этом заявил  белорусский премьер  Андрей Кобяков 12 мая на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Могилев, где сегодня прошло заседание союзного Совмина,  знаковый город в истории двух стран. Он является одним из флагманов белорусско-российского сотрудничества.

Сегодня стороны  обсудили порядка трех десятков вопросов.  Основной блок касался торгово-экономического взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы имеем торгово-экономический оборот в первой квартале 5,4 млрд. долларов. Пусть он в долларовом исполнении немного меньше уровня прошлого года на 12%. Но я хочу сказать, что физический объем, у нас уже есть абсолютно точные статистические данные в физическом выражении, в торговле Беларуси с Россией наблюдается положительная динамика.

Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации:
Важное значение сохраняют вопросы промышленной кооперации. Вот мы только что об этом говорили. Это и трансфер технологий, и вопросы производственных цепочек, высокотехнологичных продуктов. Важно, кстати, к этому всему подключать не только наши большие предприятия, но и малый и средний бизнес.

# Экономика # Дмитрий Медведев # Союзное государство # Андрей Кобяков

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