Зарплаты и пенсии выросли на 11% – в Минэкономики подвели итоги 2023-го

А вот в Беларуси, чью экономику так старались потопить наши западные «партнеры», с уверенностью смотрят в будущее. Рост ВВП, увеличение доходов населения, инвестиционная привлекательность. Итоги прошлого и задачи на нынешний год озвучили на расширенном заседании в Министерстве экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2023-й завершился успешно – выполнены ключевые показатели.

Так, рост ВВП выше прогнозируемого – 103,9 %. Увеличились и реальные доходы населения. Заработная плата и пенсии прибавили 11 %. Акцент в минувшем году сделали на развитие инвестиционного потенциала страны. Был обновлен соответствующий закон. Документ в том числе предусматривает компенсации вложений инвесторов в развитие инфраструктуры. Это и ряд других инициатив Минэкономики позволили достигнуть показателя в 115 %.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Мы сосредотачиваем свои усилия и меры поддержки прежде всего на системных подходах. Как в прошлом, так и в текущем годах сохранены и даже увеличены объемы поддержки на экспорт, существенно увеличены ресурсы на закупку на внутреннем рынке на отечественную технику. Буквально недавно, в январе, был внедрен кредит «На родныя тавары». Он пользуется сейчас очень большой популярностью. 17 тысяч договоров на 70 миллионов, и запрос очень большой. Благодаря именно вот таким горизонтальным мерам мы хотим поддержать широкий круг предприятий.

Сейчас в Минэкономики разрабатывают Национальную стратегию устойчивого развития до 2040 года. К слову, для выполнения целевых показателей, ведомство проводит постоянный мониторинг реализуемых программ. Это позволяет оперативно реагировать на неблагоприятные тренды.