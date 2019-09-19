«Запроектирован по европейским нормам». Как устроен первый энергоэффективный жилой дом, который построили в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте достраивают первый энергоэффективный жилой дом. В 4-этажном здании на 36 квартир есть лифт, а также действует поквартирная рекуперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Система, повторно использующая тепло, очищает и кондиционирует воздух. Таким образом, температура внутри всегда остается комфортной. При этом затраты на обогрев уменьшатся более чем в два раза.
Иван Волкович, главный инженер КУП «Брестжилстрой»:
Нам пришлось разрабатывать индивидуальный проект. Проект разрабатывался довольно долго, потому что цель и задачи были поставлены – выйти с этим домом на экспорт услуг. Он был запроектирован только по европейским нормам. Параллельно с проектированием домом занимались сертификацией нашей продукции.
Дом будет полностью достроен и заселен в самое ближайшее время. Проект уже вызвал интерес у заказчиков из Литвы и Швеции.