«Запроектирован по европейским нормам». Как устроен первый энергоэффективный жилой дом, который построили в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте достраивают первый энергоэффективный жилой дом. В 4-этажном здании на 36 квартир есть лифт, а также действует поквартирная рекуперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система, повторно использующая тепло, очищает и кондиционирует воздух. Таким образом, температура внутри всегда остается комфортной. При этом затраты на обогрев уменьшатся более чем в два раза.