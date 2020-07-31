«Будем претендовать на то, чтобы войти и по объёму в тройку мировых лидеров». В Минске «Амкодор» открыл научно-технический центр

Новости Беларуси. В Минске 31 июля открыли научно-технический цех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сути, это сердце исследований «Амкодора». Конструкторы здесь будут создавать новые образцы техники, испытывать их на прочность и затем внедрять в серийное производство. Оборудован экологичный окрасочный цех. Он уже позволил в разы улучшить износоустойчивость покрытия машин.

В период сложных эпидемиологических месяцев завод не остановил свои производства, а, наоборот, продолжил совершенствоваться. И сегодня представили сразу 30 экспортоориентированных моделей, в том числе технику для лесного хозяйства. Одна такая машина в работе заменит сразу две старые. Кабина водителя сконструирована для максимального комфорта.

Андрей Герман, первый заместитель генерального конструктора ОАО «Амкодор»:

Вся машина управляется именно с микрокнопочек и микроджойстиков. Все. Ранее выпускали машины, где стояли джойстики, а клавиши все были, боковые панели – это отвлекается, надо рукой ловить нужную клавишу. Это время, комфорт и оператор устает. Потому что в таких машинах реально смены удлиненные. Световой день проводит и так далее, то есть оператор даже до 12 часов сидит в кабине. Ему нужны очень комфортные условия. В новых машинах это продумано. Это ключ – именно комфорт оператора.

Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:

«Форд» – это харвестер, это машины, которые должны работать в условиях экстремальных, в условиях Сибири, Севера. Но эти машины дополнят ряд, и сегодня мы по модельному ряду вошли в тройку мировых лидеров, а по объему выпускаемой продукции мы седьмые. Мы будем делать все возможное, чтобы, опять же, с учетом того, что у нас появился завод в Европейском союзе и завод в Российской Федерации, в городе Петрозаводске, мы будем претендовать на то, чтобы в ближайшее время войти и по объему в тройку мировых лидеров.