Зачем в Беларуси выращивать люцерну: как в АПК собираются снижать затраты на производство

Новости Беларуси. Как с наименьшими затратами и большим эффектом получить больший объем продукции. 3 июня прямо в поле эту тему обсуждали правительство и аграрии. Ведь в Беларуси научились выращивать и производить высококачественные продукты. Их охотно покупают и за рубежом. Однако порой затраты превосходят результаты, которые получаются от продаж. За счет чего планируют поднять экономику агропромышленного комплекса и какая задача станет ключевой на ближайшие годы для отечественного легпрома?

Повышать эффективность производства и конкурентоспособность продукции. Перед белорусской экономикой, в частности ее реальным сектором, задачи на ближайшую пятилетку стоят не простые. Сейчас в самом разгаре подготовка программы развития на 2016-2020 годы. Время определять приоритеты. Предприятие Минской области. Производство трикотажа.

Юрий Лукашевич, директор предприятия легкой промышленности:

В последнее время экспорт нашей продукции усилился не только на российский рынок, но и на европейский рынок. Наши основные конкурентные преимущества, которые мы планируем использовать в ближайшее время, - это достаточно серьезная производственная база, логистика. Срок выполнения заказов сегодня сокращается от 30 дней до двух недель.

Рентабельность предприятия 17%. Для того чтобы удержаться на плаву, нужно следить и за капризами современного покупателя. И за разработками конкурентов. Собственное ноу-хау, полотно белорусского авторства, нашло воплощение в спортивной коллекции.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

У нас есть фундамент. Сегодня уже прирастаем всей легкой промышленностью, поэтому есть оптимизм в том, что мы будем двигаться вперед, и поставленные задачи мы выполним.

Повысить реализацию белорусской продукции помогут товаропроводящие сети. Впрочем, вопросы повышения эффективности касаются не только легпрома. АПК в связке с учеными ломает голову над теми же актуальными задачами. Семеноводство – одно из ключевых направлений. Чем выше надои при минимальных затратах на корм, тем выше прибыль. Дело вот в чем. Культура с низким содержанием полезных веществ да еще с сорняками вперемешку никак не улучшает производительность. Встает вопрос: чем лучше засевать поля?

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

У нас сегодня приходишь на поле – растет вредное растение и культурное. Так? И если положить отдельно ромашку, корова это съест, а ромашку нет. А когда измельчим и смешаем вместе, хочешь не хочешь, но она это ест.

Идеально под корм для животных подходит люцерна. Семена приходится закупать в Кыргызстане. Но сейчас в Беларуси проводят эксперимент: пытаются получить такие же семена собственного производства. В ближайшее время в области хотят довести урожай этой культуры до 120 тысяч тонн вместо 70 тысяч.

Инженерные решения тоже помогут снизить затраты. Каким должен быть оконный проем на ферме и на какой высоте находиться. Или под каким углом накрывать крышу. Наши ученые подсчитали: при соблюдении определенных технологий можно отказаться от искусственной вентиляции и поддерживать нужную температуру. А вот генетики озадачены не только выведением новых пород, но и созданием репродукторов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Наука «селекция» дает возможность с гораздо меньшими трудо-, материалозатратами получать гораздо больший эффект и обеспечить конкурентоспособность нашей продукции. Вопрос в том, как правильно использовать финансовые ресурсы, куда их направить. И мы должны направлять эти деньги, прежде всего, в точки роста. А такими точками роста является, прежде всего, генетика. Это вопрос оптимизационной задачи – что в первую очередь строить. Расширять текущее производство или наладить производство хорошего генетического материала, который даст потом с минимальными затратами гораздо большие объемы производства.

Объемы финансирования в следующей пятилетке будут, конечно, ограничены. Как и в других государствах. Тем важнее определить эффективные направления, обеспечить стабильную работу и не отстать от мировых тенденций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.