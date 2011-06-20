Юрий Алымов на три месяца заменит Петра Прокоповича

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня подписал указ о назначении Юрия Алымова исполняющим обязанности председателя правления Национального банка. Юрий Алымов до настоящего времени работал первым заместителем председателя правления этого ведомства.

Руководитель Национального банка Петр Прокопович, который недавно перенес серьезную операцию на сердце, должен пройти в течение ближайших месяцев курс медицинской реабилитации.

Юрий Алымов родился в Кыргызстане в 1957 году. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А.Вознесенского, Академию управления при Совете Министров Республики Беларусь, магистратуру Белорусского государственного экономического университета. В 1985 – 1986гг. был старшим экономистом, Светлогорского городского финансового отдела, 1986 – 1989 - заведующим сберегательной кассой Светлогорского района, 1989–1993 - заместителем председателя Светлогорского горисполкома, 1993–1997 - заместитель начальника Гомельского областного управления АСБ «Беларусбанк», 1997 – 1998 - заместитель председателя правления АСБ «Беларусбанк», 1998 – 2001 - заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси, с сентября 2001 г. первый заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь, сообщает ctv.by со ссылкой на пресс-службу Президента Беларуси и сайт Нацбанка.

Лукашенко: Назовите мне фамилии, кто будет завтра председателем Нацбанка и премьер-министром

А. Лукашенко продлил полномочия Прокоповича до 2015 года