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Лукашенко: Я в ближайшее время займусь этими вопросами. Вплоть до строительства автомобильного завода

17 июня 2011 18:12
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Что изменилось за год и получает ли выгоду от Таможенного союза белорусское государство. Президент отдельно остановился на пошлинах на автомобили.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Украина сейчас спорит с Россией о цене на газ. В Украине он достигнет к концу года 500 долларов. У них еще есть таможенные пошлины. Но если бы они были в Таможенном союзе с нами, то цена была бы примерно такой, как у нас.
Тема автомобилей меня тоже волнует. Некоторые говорят, что богатые заплатят. Я не придерживаюсь такого мнения. Многим же надо для семьи. Автомобиль – это важно. Эти льготы – это плата за таможенный союз. Мы там получили выгоды. Но мы, конечно, под Россию фактически идем на эти таможенные льготы.
В этом плане я вам ничего не хочу обещать, но не бывает безвыходных ситуаций. Найдем выход из этой ситуации, и наши люди ущербными в плане приобретения автомобилей не будут. Я в ближайшее время займусь этими вопросами. Вплоть до строительства автомобильного завода.

# Экономика # Лукашенко

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