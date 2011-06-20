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Китайский нацбанк консультирует белорусский Нацбанк по поводу дальнейшей стратегии на валютном рынке

20 июня 2011 13:42
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Президент Александр Лукашенко встретился с директором департамента финансового рынка Народного банка Китая Се До. Некоторое время назад специалисты этой финансовой структуры были приглашены в Беларусь для того, чтобы оценить экономическую ситуацию и подготовить свои варианты практических рекомендаций по стабилизации валютного рынка страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
В связи с возникновением у нас проблем на потребительском и валютном рынке я слушал не только наше правительство и представителей Национального банка по стабилизации ситуации, но работал с россиянами, ведущими мировыми банками, слушал их оценки и предложения.
Самое главное для меня было, это более стратегический вопрос, работа с китайскими специалистами, представителями Народного банка.
Китайским специалистам была поставлена задача, чтобы они оценили ситуацию в стране. Я попросил, чтобы они высказали свою позицию и пути выхода из этой ситуации. Чтобы они оценили наши пути выхода из сложившейся ситуации, но самое главное – чтобы они нам рекомендовали один из вариантов дальнейшей стратегии действий на валютном рынке, в частности, работы Национального банка. Специалисты отработали, отзывы хорошие.
Сегодня я хотел бы услышать их мнения по ситуации. Я рад, что многие мои позиции и позиции китайских специалистов совпадают. Но, тем не менее, мы их сегодня обсудим.

# Экономика # Лукашенко

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