Китайский нацбанк консультирует белорусский Нацбанк по поводу дальнейшей стратегии на валютном рынке

Президент Александр Лукашенко встретился с директором департамента финансового рынка Народного банка Китая Се До. Некоторое время назад специалисты этой финансовой структуры были приглашены в Беларусь для того, чтобы оценить экономическую ситуацию и подготовить свои варианты практических рекомендаций по стабилизации валютного рынка страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В связи с возникновением у нас проблем на потребительском и валютном рынке я слушал не только наше правительство и представителей Национального банка по стабилизации ситуации, но работал с россиянами, ведущими мировыми банками, слушал их оценки и предложения.

Самое главное для меня было, это более стратегический вопрос, работа с китайскими специалистами, представителями Народного банка.

Китайским специалистам была поставлена задача, чтобы они оценили ситуацию в стране. Я попросил, чтобы они высказали свою позицию и пути выхода из этой ситуации. Чтобы они оценили наши пути выхода из сложившейся ситуации, но самое главное – чтобы они нам рекомендовали один из вариантов дальнейшей стратегии действий на валютном рынке, в частности, работы Национального банка. Специалисты отработали, отзывы хорошие.

Сегодня я хотел бы услышать их мнения по ситуации. Я рад, что многие мои позиции и позиции китайских специалистов совпадают. Но, тем не менее, мы их сегодня обсудим.