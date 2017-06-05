Выставки, контракты и конкурсы: выставка «БелАгро-2017» откроется 6 июня под Минском
Новости Беларуси. Корова с молотка! Помериться финансами на открытом аукционе и приобрести лучших племенных животных можно будет на выставке «БелАгро-2017». Она откроется 6 июня под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, на сельхозфоруме можно будет не только поторговаться, но и присмотреться. Более 500 компаний представят технические новинки и продовольственную продукцию, а также самые свежие сорта садовых культур. А бизнесмены смогут собрать свой урожай – контрактов. В 2017 году у выставки рекордная география: представители 25 стран и дополнительная возможность расширить контакты. Впервые в рамках «БелАгро» пройдет белорусско-африканский форум.
Сейчас завершаются последние приготовления к открытию выставки. Свои стенды монтируют и иностранные компании, которые надеются заявить о себе на этой представительной площадке.
Ян Визнер, представитель компании (Чехия):
Мы первый раз на «БелАгро». Что привезли? Дерево, елки. Наши фирмы хотят сделать бизнес в Беларуси.
Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Стоит вопрос о заключении контрактов по сбыту нашей продукции. Вот здесь мы ожидаем, что действительно будет проведена работа и на сегодняшний день именно в части расширения регионов. Российская Федерация – это, конечно, очень хорошо, у нас 94,5% объема всего экспорта. Но вот именно от посещения и белорусско-африканского форума мы ожидаем контрактов.
Пока же гости выставки будут прицениваться и обмениваться визитками, некоторым на «БелАгро» придется по-настоящему пахать. Конкурс пахарей впервые станет международным: с командами из Беларуси будут конкурировать асы полей из Казахстана и России. Кроме того, на сельхозфоруме выберут лучшего парикмахера для овец и облагородят короной рога самой роскошной коровы.