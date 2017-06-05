Выставки, контракты и конкурсы: выставка «БелАгро-2017» откроется 6 июня под Минском

Новости Беларуси. Корова с молотка! Помериться финансами на открытом аукционе и приобрести лучших племенных животных можно будет на выставке «БелАгро-2017». Она откроется 6 июня под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, на сельхозфоруме можно будет не только поторговаться, но и присмотреться. Более 500 компаний представят технические новинки и продовольственную продукцию, а также самые свежие сорта садовых культур. А бизнесмены смогут собрать свой урожай – контрактов. В 2017 году у выставки рекордная география: представители 25 стран и дополнительная возможность расширить контакты. Впервые в рамках «БелАгро» пройдет белорусско-африканский форум.

Сейчас завершаются последние приготовления к открытию выставки. Свои стенды монтируют и иностранные компании, которые надеются заявить о себе на этой представительной площадке.