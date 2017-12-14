Большой результат, которого мы достигли: форум представителей Белорусской торгово-промышленной палаты за рубежом
Новости Беларуси. Белорусские предприятия работают над поставкой детских игрушек в Испанию, а мясных консервов – в Венгрию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стратегию экономического сотрудничества обсудили 14 декабря два десятка представителей Белорусской торгово-промышленной палаты за рубежом. В ближайшие два года основной упор они сделают на продвижение экспорта.
Олеся Слижева, представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Испании:
Если мы посмотри экономический товарооборот между странами, он пока что не очень велик, около 250 миллионов долларов. И в последние три года, к сожалению, немножечко уменьшился. Хотя видим, что наши белорусские экспортеры в данном случае наиболее активны.
Шандор Макаи, представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Венгрии:
Конечно, мы работает во многих направлениях, кроме сельского хозяйства. В торговых отношениях в основном в последние годы. И это большой результат, которые мы достигли.
К слову, сегодня Белорусская торгово-промышленная палата – одна из самых эффективных площадок в продвижении интересов отечественных предприятий. Их в составе БелТПП порядка 2000. И это не только флагманы промышленности, но и небольшие компании.