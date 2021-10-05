Всего 64 месторождения. В Беларуси добыли уже 140 млн тонн нефти

Новости Беларуси. В Беларуси добыта 140-миллионная тонна черного золота. Причем произошло это в знаковый для «Белоруснефти» год. Ровно 55 лет назад, в феврале 1966 года был подписан приказ о создании объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О важном событии в жизни белорусских нефтяников материал Александра Добрияна. Эта история началась более полувека назад. Промышленный приток черного золота в Речицком районе получили в далеком 1964 году. На то, чтобы добыть первый миллион тонн, ушло три года. Сегодня же преодолен очередной знаковый рубеж. 5 октября 2021 года, ровно 16:00. Эти цифры – уже история.

Александр Добриян, корреспондент:

В прямом смысле слова капля в море. За 55 лет белоруские нефтяники действительно добыли целое море нефти. 140 миллионов тонн. И для тех, кто здесь работает, это не просто цифры. Это их вклад в энергетическую безопасность страны. Дело всей жизни.

Александр Кузьминич 30 лет в профессии. Ежемесячно эта бригада добывает порядка 16 тысяч тонн нефти. То есть за всю карьеру его личный вклад в общее дело вплотную приблизился к полумиллиону тонн. Признается, юбилейные цифры воспринимает как собственный праздник.

Александр Кузьминич, оператор по добыче нефти и газа РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:

Я считаю, это праздник, потому что отдать своей профессии все эти годы, десятилетия. Можно сказать, даже маленький героизм. Профессия непростая, надо знания, опыт. Все время все меняется: технология меняется, процессы меняются, но добывать нефть – радость. Но надеюсь, я поставлю себе планочку, чтобы добыть еще 200-миллионную тонну нефти. Амбициозные цели самим нефтяникам не кажутся такими уж несбыточными. Современные технологии сегодня позволяют добывать ту нефть, которая первопроходцам отрасли казалась вовсе неизвлекаемой. Как результат – год от года добыча в Беларуси растет.

Сергей Ласица, начальник НГДУ «Речицанефть» РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:

Мы никогда не стояли на месте, и последние четыре года ежегодно увеличивает объемы добычи нефти в Республике Беларусь. Соответственно, и этот год не стал исключением. Благодаря реализации программы геолого-технических мероприятий, улучшения эффективности бурения скважин, разработки месторождений, мы, скажем так, реализуем эту программу и в этом году добудем 1 миллион 730 тысяч тонн. При этом трудноизвлекаемая белорусская нефть по-прежнему держит марку. Ее стабильно высокое качество такое же, как и полвека назад.