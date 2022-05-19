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Временный поверенный в делах Палестины в Беларуси: молочка ваша ценится везде, она есть даже в арабских странах

19 мая 2022 15:17
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Новости Беларуси. Развитие регионального сотрудничества, в том числе с Россией, в центре внимания международной выставки «Весна в Гомеле». Она начала работу 19 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Временный поверенный в делах Палестины в Беларуси: молочка ваша ценится везде, она есть даже в арабских странах-1

Это крупнейший экономический форум страны. В 2022 году он собрал более 160 участников. Мероприятие проходит в гибридном формате: часть зарубежных партнеров присутствуют на переговорах онлайн. В Гомеле собрались представители четырех стран: Вьетнама, Палестины, Казахстана и России.

Временный поверенный в делах Палестины в Беларуси: молочка ваша ценится везде, она есть даже в арабских странах-4

Набиль Буршалли, временный поверенный в делах Государства Палестина в Беларуси:
Богатая, хорошая промышленность, развитая промышленность в разных сферах. И продукты питания. Молочка ваша ценится везде. У нас даже в разных арабских странах она имеется, правда, в маленьких количествах. Надо работать, чтобы увеличивать объемы, обязательно.

Временный поверенный в делах Палестины в Беларуси: молочка ваша ценится везде, она есть даже в арабских странах-7

Главная выставка «Весна в Гомеле» проходит на электронной площадке. Кроме нее в программе 9-дневного форума более 25 мероприятий. Круглые столы, презентации, посещение предприятий и отраслевые переговоры. Для участников лучшие бизнес-тренеры Беларуси проведут учебные семинары и консультации.

# Выставки в Беларуси и мире # Экономика # Набиль Буршалли # Фотофакт

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