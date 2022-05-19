Временный поверенный в делах Палестины в Беларуси: молочка ваша ценится везде, она есть даже в арабских странах

Новости Беларуси. Развитие регионального сотрудничества, в том числе с Россией, в центре внимания международной выставки «Весна в Гомеле». Она начала работу 19 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это крупнейший экономический форум страны. В 2022 году он собрал более 160 участников. Мероприятие проходит в гибридном формате: часть зарубежных партнеров присутствуют на переговорах онлайн. В Гомеле собрались представители четырех стран: Вьетнама, Палестины, Казахстана и России.

Набиль Буршалли, временный поверенный в делах Государства Палестина в Беларуси:

Богатая, хорошая промышленность, развитая промышленность в разных сферах. И продукты питания. Молочка ваша ценится везде. У нас даже в разных арабских странах она имеется, правда, в маленьких количествах. Надо работать, чтобы увеличивать объемы, обязательно.