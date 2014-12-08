Власти Минска будут следить, чтобы цены в магазинах на Новый год не подскочили

Новости Беларуси. Сдерживать рост цен в Минске перед новогодними праздниками. Такое поручение дал Президент на рабочей встрече с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем.

Александр Лукашенко поддержал идею создания в Минске коммунальной торговой сети. Речь идет о государственной альтернативе частным сетевым магазинам. Как отметил Президент, государственная торговля должна показать, какой должна быть частная. Александр Лукашенко напомнил столичному градоначальнику, что Минск - это пример всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы накануне праздников, самых любимых у людей, - Нового года и Рождества. Человек хочет достойно их встретить. Вы прекрасно понимаете, хоть Минск богаче других регионов страны, но люди здесь разные - богатые, средние и бедные. Надо не забывать, что Новый год - это прежде всего стол, застолье, и люди заслужили, прожив и отработав этот тяжелый год, чтобы цены в магазинах были нормальные. Главное, чтобы они не подскочили в этот период.

Не только в России, как мы это заметили, хотят руки нагреть, но и у нас дельцы такие есть, пусть их немного, но ни в коем случае нельзя дать повод, чтобы они работали на подъем цен.

Вы отвечаете за Минск, поэтому цены, порядок в городе - это Ваша зона ответственности.

Поэтому подготовьте Минск к этим праздникам, создайте у людей настроение. Но самое главное - это дети, чтобы дети не чувствовали себя второстепенными, глядя на своих сверстников. Минск - это пример всей стране, обратите на это самое серьезное внимание.

Андрей Шорец:

Мы провели коллегию, собрали всю торговлю (частную и государственную) по сдерживанию цен, насыщению ассортиментом. Чтобы не допустить роста цен - приняли решение создать коммунальную торговую сеть. Сегодня речь идет о 42 магазинах, которые будут противовесом крупным торговым сетям, которые буду смотреть на цены [в нашей сети].

Александр Лукашенко:

Вы должны обеспечить и административный контроль за частной торговлей, прежде всего, чтобы они не вздували цены.

А магазины коммунальной торговой сети не должны быть убыточными.