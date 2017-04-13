Владимир Семашко о поставках российской нефти: не позднее 1 июля 2019 года мы подпишем следующее соглашение

Новости Беларуси. Минск и Москва окончательно урегулировали все спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и министр энергетики России Александр Новак 13 апреля подписали протоколы, которые вносят изменения в прежние соглашения.

Согласно документам, в нашу страну ежегодно будут поставляться 24 миллиона тонн нефти, 18 из которых пойдут на переработку.

Экспортные пошлины за оставшиеся шесть Беларусь сможет зачислить в свой кошелек. Подобная квота действительна до 2024 года, а наращивать количество отправляемой в нашу страну нефти российская сторона начнет уже в апреле. Технологические и производственные возможности для этого есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.