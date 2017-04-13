Минск и Москва нашли решение по нефтегазовым вопросам

Новости Беларуси. Правительство России одобрило пакет документов по нефтегазовым вопросам с Беларусью. Минск и Москва нашли решение, удовлетворяющее обе стороны.

Итак, до 2024 года в нашу страну ежегодно будет поставляться 24 миллиона тонн российской нефти. Установлен и порядок определения цены на газ для Беларуси до конца 2019 года. Кроме того, согласно принятым документам к концу 2017 года будут сформированы предложения по программе формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.