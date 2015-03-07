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Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь: Отдельно хочу остановиться на качестве - это большой бич сегодня

07 марта 2015 11:06
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В Минпроме рассказали, что начата большая работа по поддержке экспорта. Рассчитывают, что использование различных финансовых инструментов, например, таких как рассрочка, позволит улучшить дела в  промышленном секторе к концу года. 

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:
Главная задача перед предприятиями: сохранение профессионализма, коллектива, основных компетенций коллектива, чтобы предприятие могло дальше развиваться, производить новую продукцию. Отдельно хочу остановиться на качестве - это большой бич сегодня. Есть различия с основными конкурентами. Но тем не менее в Минпроме эти проблемы мы знаем и знаем, как их решить.

Завершается первый квартал 2015 года и Президент поручил изучить, какая ситуация складывается в экономике Беларуси по итогам трех месяцев. 

# Экономика # Государственная политика в области промышленности # Виталий Вовк

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