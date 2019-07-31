«Виды и результаты хорошие»: в Гомельской области приступили к уборке с полей льнотресты

Новости Беларуси. На юго-востоке страны полным ходом идут работы по уборке льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теребление в Гомельской области в 2019 году начали на две недели раньше обычного и успели провести эту работу на трех из пяти тысяч гектаров. С отдельных полей аграрии уже начали вывозить готовую льнотресту. Лен в этом году радует хорошей урожайностью и отличным качеством волокна. Продолжит тему корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

В Буда-Кошелевском районе на одном поле можно увидеть вытеребленный лен, готовый к уборке и еще только поспевающий. Перестраховка на случай погодных сюрпризов. Аграрии решили не складывать все яйца в одну корзину и посеяли культуру в разные сроки. И это дало свои результаты: более поздние посевы практически не пострадали от июньской засухи.

75 гектаров, посеянных в более ранние сроки, сгорели. Никакие технологические обработки не помогли воскресить посевы. И все же выращенный урожай радует глаз. Директор Уваровичского льнозавода, не скрывая удовлетворения, демонстрирует пусть пока и промежуточный, но результат большого труда всей своей команды.

Дмитрий Чубанов, директор Уваровичского льнозавода:

Глядим цветность. Цветность однородная, это очень хорошо. Второй момент – очень крепкий, это важно. Ну и, конечно, длинна. Длина очень хорошая, выдержанная: метр – метр десять. Волокнистость есть. Все показатели в данный момент удовлетворительные, в хорошем состоянии лен. Думаю, госзаказ будет выполнен.

Такого волокна правильного серо-стального цвета на этом поле порядка 4 тонн на гектар. Помогла погода: июльские дожди и тепло дали льну вылежаться в оптимальные сроки. Сырье готово к вывозу с полей уже на площади почти в 500 гектаров. Гарантированно качественный продукт, но это только первая часть урожая.

Виктор Янковский, генеральный директор ОАО «Гомельлен»:

Виды и результаты хорошие. Мы заканчиваем уборку на семена семенных участков. Семена ровные, выполненные, цвет имеют блестящий. Сейчас у нас задача, чтобы погода наконец-то побаловала, и мы смогли убрать эту тресту и свезти на льнозаводы.