Девайсы, которые расширяют возможности. Рассказываем о технологиях будущего

Новости Беларуси. Автономная метеостанция, система наблюдения за поведением водителя и самый маленький в мире маячок, который защитит машину от угона. Все это технологии «Умного мира» – от белорусского резидента ПВТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разработки в эти дни изучают эксперты из 130 стран. На масштабную конференцию в Минск приехали 600 человек. Кристина Федорович побывала на площадке.

Определение с точностью в 90% на 3 дня вперёд. Если вы думаете, что автономная метеостанция – это просто «о погоде» – нет. Приятный бонус для аграриев - экономия удобрений.

Или возьмём сферу строительства. Башенный кран не может работать при ветре в 11 м/с. Опять на помощь приходит этот девайс. География широка: Беларусь, Россия, Казахстан, Литва, Болгария и Дубай.

Александр Кузин, руководитель экспортного отдела IT-компании:

В Дубае мы использовали метеостанцию для того, чтобы прогнозировать туман на дорогах. Там у них это большая проблема, и они подключали метеостанцию к своей дорожной системе.

Сказать «нет» транспортным коллапсам – эта тема звучит на каждом шагу. Что делать, если водитель уснул за рулём или же просто отвлёкся? Ответы на эти вопросы у белорусских айтишников есть.

Кристина Федорович, СТВ:

Как далеко зашёл прогресс, здесь ни для кого не удивление. Вот, например, система мониторинга поведения водителя. Условно, вы едете в автомобиле и заговорили по телефону. Система тут же предупреждает диспетчера, и он может быстро предотвратить аварийную ситуацию.

Принцип этой компании: высоко сижу – далеко гляжу. Так, в мире у них под контролем более 2 миллионов объектов, 35 тысяч из которых – белорусские. И сегодня все эти разработки буквально слетелись в Минск.

Наша страна становится центром притяжения в 10-й раз неспроста. Беларусь по праву называют IT-страной. А подобная конференция в лице резидента ПВТ ежегодно задает тренды всем государствам.

Питер Шальуб, директор IT-компании (Ливан):

У нас в Ливане используются ваши разработки и в раутинге, и в логистике, и в работе с общественным транспортом. Я очень сильно влюблен в команду, с которой мы работаем.

Раджиф Баджаж, директор IT-компании (Индия):

Это очень полезное сотрудничество. На любой технический вопрос всегда есть ответ. Поэтому разработки у нас получаются во всех сферах на «ура».

Александр Кувшинов, топ-менеджер IT-компании (Беларусь):

Взаимодействие развивается таким образом, что здесь, в Беларуси, мы создаем уникальный на мировом рынке продукт, который позволяет подключать к интернету вещей все: начиная от автомобилей и заканчивая огромными лайнерами и бытовыми приборами. Люди могут их подключить и через интернет отслеживать, что с ними происходит.