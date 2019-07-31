Уборочная – 2019. Аграрии Брестской области намолотили почти 950 тыс. тонн зерна

Новости Беларуси. Аграрии Брестской области приблизились к миллионной отметке по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, к этому дню в регионе собрано почти 950 тысяч тонн зерновых.