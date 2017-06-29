«Видим высокую степень экономической интеграции между Россией и Беларусью»: Валентина Матвиенко на Форуме регионов

Новости Беларуси. Первые контракты уже подписаны на IV Форуме регионов Беларуси и России. За два дня работы деловой площадки партнеры ожидают высоких результатов. Потенциальный пакет соглашений оценивают в 400 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 июня на форуме открылась выставка достижений в инновационной и научно-технической сфере. Здесь представлены десятки образцов высокотехнологичной продукции, в том числе в сфере электротранспорта и металлургии. Белорусские инновации объединены на выставке в 14 кластеров по нескольким направлениям.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации: Важно, что к этой выставке проявляют огромный интерес губернаторы как России, так и руководители регионов Беларуси. Сегодня они уже понимают, что не просто надо наращивать объемы взаимной торговли – это безусловно надо. Но сегодня новый этап в нашем сотрудничестве – совместные предприятия, совместные крупные проекты, совместная кооперация в сфере высоких технологий. И мы наяву уже видим высокую степень экономической интеграции, которая сложилась между Россией и Беларусью.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Все образцы, все технологии, которые демонстрируются, которые докладываются, имеют высочайший мировой уровень. Таким образом, можно говорить не только об импортозамещении. Это говорит о том, что мы конкурентоспособны и способны достаточно уверенно чувствовать себя на мировых рынках.

Ну а 28 июня в Москве открылась масштабная ярмарка белорусской продукции. Такие выставки для москвичей не в новинку, они проходят в Белокаменной регулярно, поэтому среди жителей российской столицы наши сыры, сметана и колбаса уже давно завоевали популярность.