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«Великий камень» возглавил рейтинг индустриальных парков стран ЕАЭС и ближнего зарубежья

13 мая 2023 16:39
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«Великий камень» возглавил рейтинг индустриальных парков стран ЕАЭС и ближнего зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Великий камень» возглавил рейтинг индустриальных парков стран ЕАЭС и ближнего зарубежья-1

Аналитики рейтингового агентства BIK Ratings проанализировали условия работы 40 индустриальных парков из 10 стран. Учитывались налоговые преференции, инфраструктура, условия вступления, индекс человеческого развития в стране, макроэкономическая и политическая среда. В «Великом камне» зарегистрированы 108 резидентов из 15 стран с общим объемом заявленных инвестиций 1 миллиард 340 миллионов долларов.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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