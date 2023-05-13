«Великий камень» возглавил рейтинг индустриальных парков стран ЕАЭС и ближнего зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики рейтингового агентства BIK Ratings проанализировали условия работы 40 индустриальных парков из 10 стран. Учитывались налоговые преференции, инфраструктура, условия вступления, индекс человеческого развития в стране, макроэкономическая и политическая среда. В «Великом камне» зарегистрированы 108 резидентов из 15 стран с общим объемом заявленных инвестиций 1 миллиард 340 миллионов долларов.