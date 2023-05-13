Новости экономики за 13.05.2023
Какие новые данные по инфляции и уровню экспорта страны озвучили в профильных ведомствах? Какие новшества провоза ручной клади анонсировала «Белавиа»? И какие преимущества «Великого камня» озвучили составители рейтинга индустриальных парков стран ЕАЭС и ближнего зарубежья?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 15 МАЯ МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ПРОВОЗА РУЧНОЙ КЛАДИ
Товары, купленные в магазинах беспошлинной торговли, теперь нужно упаковывать в ручную кладь или сдавать в багаж. Также перевозчик будет использовать синие и зеленые бирки для маркировки ручной клади в зависимости от ее веса и габаритов. Их пассажирам будут вручать при регистрации или на выходе на посадку. Изменения связаны не только с международными требованиями к обеспечению безопасности на борту. Они вводятся для комфорта самих пассажиров: маркировка ручной клади позволит оптимально распределить вещи в салоне и не перегружать багажные полки.
В ЗИМБАБВЕ ВЫПУСТИЛИ В ОБРАЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНУЮ ЦИФРОВУЮ ВАЛЮТУ, ОБЕСПЕЧЕННУЮ ЗОЛОТОМ
Резервный банк Зимбабве выпустил в обращение национальную цифровую валюту, обеспеченную золотом. Токены должны способствовать сокращению внутреннего спроса на доллары США и сдержать обесценивание национальной валюты. Для покупателей открываются специальные счета, которые имеют вид как цифровых кошельков, так и специальных депозитов.
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