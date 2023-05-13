Новости экономики за 13.05.2023

Товары, купленные в магазинах беспошлинной торговли, теперь нужно упаковывать в ручную кладь или сдавать в багаж. Также перевозчик будет использовать синие и зеленые бирки для маркировки ручной клади в зависимости от ее веса и габаритов. Их пассажирам будут вручать при регистрации или на выходе на посадку. Изменения связаны не только с международными требованиями к обеспечению безопасности на борту. Они вводятся для комфорта самих пассажиров: маркировка ручной клади позволит оптимально распределить вещи в салоне и не перегружать багажные полки.

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