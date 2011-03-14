Василий Матюшевский: Пример стабильности белорусской банковской системы – приход Сбербанка и покупка «БПС-Банка»

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает председатель правления «БПС-Банка» Василий Матюшевский.

Значимое событие недели – визит Германа Грефа в Беларусь. Почему Сбербанк заинтересовался нашим финансовым рынком и готов инвестировать, как было заявлено, в белорусскую экономику?

Василий Матюшевский: Наши экономики существенно интегрированы. Мы у России – один из ключевых экономических партнеров, как и Россия у нас. Естественно, Сбербанк идет вслед за бизнесом, основными торгово-экономическими потоками. Причина в этом.

Белорусское Правительство сделало ставку в ближайшие годы войти в 30-у стран с лучшими условиями ведения бизнеса. Можно ли рассматривать приход столь крупного авторитетного банка на белорусский рынок как следствие этого шага?

Василий Матюшевский: Безусловно. Если бы инвестора не устраивали условия инвестирования, он бы никогда не пришел на белорусский рынок.

Сделано очень многое. Единственная позиция, которая требует корректировки, это работа с налоговым администрированием, и эта работа сейчас Правительством ведется.

Мне кажется, что задана очень хорошая динамика, и при сохранении такой динамики Беларусь в ближайшее время сможет войти в 30-у стран.

Вопрос сбережений: где хранить, как хранить, в чем хранить и на сколько это надежно? Как бы вы оценили тенденции доверия со стороны людей банкам, сколько они хранят сбережения, насколько крупные они?

Василий Матюшевский: В этом смысле предыдущие годы были показательными. Если вы помните, с 2007 года в мире разразился один из глубочайших финансовых кризисов. И в этом смысле я признателен нашему населению: оно достаточно адекватно реагировало на многие процессы, которые произошли, в том числе, и в Республике Беларусь. Это и девальвация, и период после девальвации, и процесс стабилизации. Наше население реагировало достаточно адекватно. Оно доверяло банкам. Благодаря населению у нас не случилось никакого системного кризиса.

В Беларуси в условиях жесточайшего кризиса не обанкротился ни один банк. Пример того, что наша банковская система достаточно стабильна – это приход Сбербанка и покупка «БПС-Банка». Это было в декабре 2009 года. В мире тогда банки не продавались, а национализировались, как правило.

С одной стороны, банк хочет больше заработать, и это закономерно. И одна из статей ваших доходов – это процентная ставка по кредитам. С другой стороны, граждане желают на более выгодных условиях заимствовать у вас деньги. Где та золотая середина и насколько, по вашим оценкам, сейчас кредиты доступны для населения? Хотя бы в сравнении с нашими ближайшими соседями.

Василий Матюшевский: Сейчас все более и более важно в доходах банка не процентные, а комиссионные доходы. Мы должны зарабатывать на тех массовых видах услуг, которые мы предоставляем. Это существенная разница. И мы, как банк, в первую очередь, боремся за рост комиссионных доходов, которые, безусловно, связаны со снижением наших производственных издержек.

Что касается доступности кредитов, как нам кажется, в Беларуси сейчас наблюдается период кредитного бума. Как на рынке физических лиц, так и юридических. Этот бум начался, наверное, со второй половины прошлого года и он до сих пор продолжается. Поэтому, если мы говорим о буме, то мы понимаем, что это, наверное, достаточно выгодно населению, коль скоро оно берут эти кредиты.