Валенки для модниц и российских нефтяников изготавливают в Минской области

Новости Минской области. Для червеньских изготовителей валенок зима – самый горячий сезон. Спрос на особую обувь возрос. Предприятие увеличило объем производства на 10%: до 175000 пар. Увеличился и ассортимент, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Василий Сабан, директор предприятия:

Сегодня, все-таки, 21 век, более развитая наука, техника и так далее, то есть действительно можно развивать ассортимент, применяя новые какие-то технологии, новые механизмы. Поэтому здесь, конечно, мы пытаемся совершенно ничего не упустить. Заинтересована сегодня Россия: нефтянники, газовики именно в выпуске продукции как спецодежды, но уже не на такой старой резиновой подошве, которую делают, неудобной, тяжелой, а разрабатывается подошва маслостойкая путем применения новых технологий. Поэтому в следующем году наша задача ввести это и для модниц, и для спецодежды.