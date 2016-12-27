Новости экономики за 27.12.2016

Новости Беларуси. Теплопотери в квартире и доме, если заменить входную дверь, можно снизить на четверть. Это поможет сэкономить на оплате коммуналки и повысить безопасность жильцов. Грамотный подход к выбору новых дверей не только позволит снизить нагрузку на семейный бюджет, более эффективно распределять ежемесячный заработок, но и бесплатно улететь в Египет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

ДВЕРНОЙ САЛОН №1 – «ЮРКАС»

Двери – вторые после окон растратчики тепла в жилище. Плохие двери лучше поменять на качественные, экономия тепла будет значительной. Большинство белорусских производителей выпускает добротные и недорогие двери. Сеть мультибрендовых дверных салонов №1 «Юркас» по версии международного конкурса «Выбор года» в Беларуси делает это лучше остальных. 1000 моделей в ассортименте, 50 000 дверей в наличии на складе, 44 магазина по франчайзингу, 14 тысяч квадратных метров – площадь центрального склада, 300 профессионалов в штате. Заказав металлическую или межкомнатную дверь в компании «Юркас», можно получить не только качественный товар, но и выгодное ценовое предложение, скидку, рассрочку без переплат, а с недавних пор еще и бесплатную путевку в Египет.

Андрей Сергеев, заместитель директора по развитию дверной компании «ЮРКАС»:

Обращаясь в нашу компанию, клиенту достаточно просто сделать выбор, все остальное мы организуем. Мы предлагаем широкий ассортимент действительно качественной продукции. Предлагаем скидки и акции для наших клиентов. Например, сейчас проходит акция «В Египет с Юркас», победитель которой получит путевку на двоих в Египет по системе «все включено».

Жанна Шуя, глава оргкомитета международного конкурса «Выбор года» в Беларуси:

В этом году мы обратили внимание на сеть дверных салонов «Юркас» и запустили в исследование номинацию «Сеть мультибрендовых дверных салонов». Двери «Юркас» стали лидером, однозначным лидером по всем категориям опрошенных респондентов: а это потребители, экспертный совет, высокое жюри и рекламная комиссия.

БЕЛОРУССКИЕ ЗДРАВНИЦЫ В ПРИБЫЛИ

Более 150 миллионов рублей заработали белорусские здравницы в этом году, предоставляя услуги зарубежным гостям. Это почти на треть больше, чем годом ранее. На 25 тысяч человек увеличилось число желающих иностранцев поправить здоровье именно в белорусских санаториях. Всего 220 тысяч гостей из ближнего и дальнего зарубежья отдохнули в наших оздоровительных учреждениях.

«МИНИМАЛКА» ВЫРАСТЕТ С 1 ЯНВАРЯ

С 1 января минимальная зарплата в Беларуси вырастет до 265 рублей. С начала этого года «минималка» прибавила в весе до 230 рублей в пересчете на деноминированные рубли. С учетом индексации в ноябре она составила 239 рублей 42 копейки. Таким образом, с 1 января 2017 года минимальная зарплата вырастет на 25 рублей 58 копеек.

По итогам торгов на валютно-фондовой бирже доллар вырос на 73 сотые копейки. Курс на завтра 1,95. Евро просел совсем чуть-чуть, на 4 сотые копейки. Завтра по Нацбанку – 2,03. Российский рубль пошел в рост: он прибавил меньше копейки и стал стоить 3,20 белорусского рубля за сотню.