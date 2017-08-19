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В Витебской области в 2017 году планируют собрать свыше миллиона тонн зерна

19 августа 2017 18:07
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Новости Беларуси. Более 6,5 миллионов тонн зерна намолотили в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жатва близится к финалу – практически на финише аграрии южных регионов. Больше всех работы пока еще в Витебской области. Впрочем, даже здесь справляются неплохо – уже собрали свыше 600 тысяч тонн зерна при урожайности 32 центнера с гектара. Сельхозпредприятие «Белая Липа» Сенненского района можно как раз назвать среднестатистическим в регионе. Здесь осталась убрать треть площадей.

В Витебской области в 2017 году планируют собрать свыше миллиона тонн зерна-1

Дмитрий Людчик, директор ОАО «Белая Липа»:
На данный момент убрали все озимые культуры. Приступили к уборке яровых. Яровая пшеница и яровой ячмень еще доходят. Сейчас комбайны работают на зернобобовых культурах.

Всего убрано на данный момент в процентах порядка 56 %.

Не смотря на отставание от графика, в Витебской области в 2017 году планируют собрать свыше миллиона тонн зерна. Это больше прошлогоднего. Выше на несколько пунктов и средняя урожайность.

В Витебской области в 2017 году планируют собрать свыше миллиона тонн зерна-4

Валерий Петрушенко, заместитель начальника отдела Витебского областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию:
Погодные условия в Витебской области позволяют вести весь комплекс уборочных работ. На сегодня все зерноуборочные комбайны включены в работу. Лидируют на уборке зерновых и зернобобовых Оршанский и Дубровенский районы.

Всего 9 районов убирают хлеба урожайностью более 30 центнеров с гектара.

Завершат уборочную на севере страны уже на будущей неделе. После чего приграничные районы будут готовы оказать помощь российским аграриям.

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания # Дмитрий Людчик # Валерий Петрушенко

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