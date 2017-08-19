Жатва близится к финалу – практически на финише аграрии южных регионов. Больше всех работы пока еще в Витебской области. Впрочем, даже здесь справляются неплохо – уже собрали свыше 600 тысяч тонн зерна при урожайности 32 центнера с гектара. Сельхозпредприятие «Белая Липа» Сенненского района можно как раз назвать среднестатистическим в регионе. Здесь осталась убрать треть площадей.

Новости Беларуси. Более 6,5 миллионов тонн зерна намолотили в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Людчик, директор ОАО «Белая Липа»:

На данный момент убрали все озимые культуры. Приступили к уборке яровых. Яровая пшеница и яровой ячмень еще доходят. Сейчас комбайны работают на зернобобовых культурах.

Всего убрано на данный момент в процентах порядка 56 %.

Не смотря на отставание от графика, в Витебской области в 2017 году планируют собрать свыше миллиона тонн зерна. Это больше прошлогоднего. Выше на несколько пунктов и средняя урожайность.