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В сельхозпредприятиях будут внедрять систему идентификации скота

19 июня 2013 14:51
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Новости Беларуси. В сельхозпредприятии «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района внедряют информационные системы, по которым можно отслеживать историю жизни рогатых от рождения и до смерти.

Идентификация скота будет полезной, прежде всего, потребителям. Они смогут легко узнать, из какого сырья сделан продукт, в какие сроки животному проводилась вакцинация, возраст, вес. Все данные будут зашифрованы в специальном штрих-коде.

Введение системы позволит производителям нашей страны выйти на мировой уровень качества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Сельское хозяйство

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