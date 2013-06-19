В сельхозпредприятиях будут внедрять систему идентификации скота

Новости Беларуси. В сельхозпредприятии «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района внедряют информационные системы, по которым можно отслеживать историю жизни рогатых от рождения и до смерти.

Идентификация скота будет полезной, прежде всего, потребителям. Они смогут легко узнать, из какого сырья сделан продукт, в какие сроки животному проводилась вакцинация, возраст, вес. Все данные будут зашифрованы в специальном штрих-коде.

Введение системы позволит производителям нашей страны выйти на мировой уровень качества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.