В режиме онлайн: в хозяйствах Стародорожского района внедряют систему видеонаблюдения

Новости Беларуси. Все под контролем. В хозяйствах Стародорожского района внедряют систему видеонаблюдения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.



Новатором в этом деле стало сельхозпредприятие «Залужье». Здесь первыми на одной из крупных товарно-молочных ферм установили камеры. У них в объективе – зерноток, административное здание и коровник. Сейчас все процессы, происходящие на ферме, отслеживаются в режиме онлайн.

Алексей Петрушеня, директор сельхозпредприятия «Залужье»:

Стало немного проще, потому что не всегда можно проследить за всеми объектами, которые находятся в хозяйстве. У нас 190 работников. Сейчас с любой точки, даже если нахожусь в отъезде, могу наблюдать за тем, кто посещает объекты, насколько санкционированные эти действия. Видеонаблюдение дисциплинирует людей, а также обеспечивает сохранность товарно-материальных ценностей.