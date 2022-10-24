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В Речице протестируют новую китайскую установку для добычи нефти

24 октября 2022 15:52
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Новости Беларуси. Белорусские нефтяники будут строить скважины с помощью нового поколения бурового оборудования из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Речице протестируют новую китайскую установку для добычи нефти-1

Стоимость азиатских роторных управляемых систем гораздо ниже западных аналогов и не уступает им по техническим и качественным показателям. Протестируют новинку на одном из объектов Речицкого месторождения. При положительном исходе получится удешевить процесс проводки горизонтальных скважин в нетрадиционных коллекторах. Китайские системы уже работают в России

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# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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