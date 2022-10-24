В Речице протестируют новую китайскую установку для добычи нефти

Новости Беларуси. Белорусские нефтяники будут строить скважины с помощью нового поколения бурового оборудования из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость азиатских роторных управляемых систем гораздо ниже западных аналогов и не уступает им по техническим и качественным показателям. Протестируют новинку на одном из объектов Речицкого месторождения. При положительном исходе получится удешевить процесс проводки горизонтальных скважин в нетрадиционных коллекторах. Китайские системы уже работают в России