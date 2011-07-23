В Ракове появится современный транспортно-логистический центр. Объем инвестиций – свыше $20 млн

Первая очередь транспортно-логистического центра откроется в сентябре. С ходом строительства объекта в Воложинском районе ознакомился премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

Создание подобных комплексов сегодня – одно из приоритетных направлений белорусской экономики. Ведь они позволят увеличить объем транзитных перевозок по территории страны, создать новые рабочие места, увеличить приток валюты.

Помимо логистики здесь развиваются и другие производства: деревообработка, выпуск сэндвич-панелей, соков и, конечно, придорожный сервис.

У нового логистического центра под Минском сразу несколько инвесторов. Здесь – отечественный и зарубежный капитал.

Николай Колесников, владелец крупной литовской строительной компании, работал на многих объектах в Беларуси. Но в качестве инвестора бизнесмен выступил впервые. Выгоду уже ощутили. Удешевили строительство за счет использования белорусских материалов.

Николай Колесников, генеральный директор строительной компании (Литва):

Здесь очень удобная географическая транспортная развязка. Здесь есть транспортное кольцо – нам не надо строить развязки.

Географическая близость, транзитные возможности, благоприятный инвестиционный климат привлекли и компаньона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Витаутас Савицкас – учредитель одного из крупнейших логистических операторов Литвы. Транспортный коридор Восток-Запад, уверен бизнесмен, будет работать все интенсивнее. Производство товаров растет, а только морские перевозки обеспечить транзит всех грузов уже не могут.

Витаутас Савицкас, учредитель логистического оператора (Литва):

Ваша страна как раз на очень хорошем географическом месте: с одной стороны – Евросоюз, с другой – российско-белорусско-казахстанский союз. В этом я вижу очень большие перспективы.

С инвесторами встретился глава правительства Михаил Мясникович. Премьеру рассказали, как развивается объект. Объем инвестиций – свыше 20 миллионов долларов. Первую очередь намерены ввести в строй уже этой осенью – более 16 тысяч квадратных метров только складских помещений. К тому же, появятся новые рабочие места, будет развиваться инфраструктура.

Вячеслав Сикорский, директор логистической компании:

Мы рассматривает не только производство здесь, но и социальную сферу. Уже взяли участок земли для строительства коттеджного поселка для работников, которые будут здесь заняты.

У центра уже есть потенциальные заказчики. Перегрузка товаров, хранение и доставка будут работать в двух направлениях – с Востока на Запад и обратно.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Нам надо собирать не только внутренние товарные потоки для экспорта. Не только сюда, но и отсюда.

Инвесторы все чаще делают ставку на транспортные возможности Беларуси, а ведь еще недавно логический центр был новинкой. Сегодня подобных объектов в стране строится более 40. Четыре уже работают. Премьер посетил одно из них, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Комплекс ввели в строй в мае. Сегодня он загружен на 65%. Выгоду уже посчитали. Система основана на идентификации товаров, грузовых единиц и складских мест с помощью штрихкодов. Она экономит время и деньги. Еще один плюс – реальная помощь предприятию-производителю.

Игорь Чернявский, председатель наблюдательного совета логистического комплекса:

Экономическую выгоду с точки зрения взаимодействия с подобными операторами получает и производитель за счет оптимизации своих затрат в логистике, и логистический оператор за счет того, что на данных складах очень высокая производительность труда. Стоимость затрат на единицу обработки груза меньше, чем на стандартных складах, к которым мы привыкли. И выгоду получает покупатель, потому что товар, находящийся на полках магазинов, проходя через подобные склады, становится дешевле на 2-4%, нежели товары, поставляемы по стандартной логистической цепочке.

По сути, это первые ласточки. И на их примере Беларусь отработает свою систему логистики.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В мае запустился этот логистический центр. Мы видим, что сегодня уже 60% этого склада загружены. Здесь нам рассказывали, что на этом складе практически впервые в Беларуси применяется технология, которая позволяет оказывать услуги получения товара, хранения и доставки его потребителям.