Бельгия вошла в Топ-15 основных торговых партнеров Беларуси

Новости Беларуси. Национальный статистический комитет опубликовал новые данные по внешней торговле Беларуси в первом квартале. В списках основных партнеров есть изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основным торговым партнером Беларуси по-прежнему является Россия. Практически половина нашего товарооборота приходится на восточного соседа.

Вторую строчку занимает Украина. За первый квартал вместе наторговали на 740 миллионов долларов, и сальдо сложилось положительным для нашей страны, то есть продаем больше чем покупаем.

Далее следует Польша – свыше 500 миллионов и Китай – без малого 485 миллионов долларов.

А вот Казахстан сдал позиции и даже выпал из Топ-15 торговых партнеров Беларуси. Его место заняла Бельгия, экспорт в эту страну у нас вырос на 40%.