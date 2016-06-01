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Бельгия вошла в Топ-15 основных торговых партнеров Беларуси

01 июня 2016 16:43
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Новости Беларуси. Национальный статистический комитет опубликовал новые данные по внешней торговле Беларуси в первом квартале. В списках основных партнеров есть изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основным торговым партнером Беларуси по-прежнему является Россия.  Практически половина нашего товарооборота приходится на восточного соседа.

Вторую строчку занимает Украина. За первый квартал вместе наторговали на 740 миллионов долларов, и сальдо сложилось положительным для нашей страны, то есть продаем больше чем покупаем.

Далее следует Польша – свыше 500 миллионов и Китай – без малого 485 миллионов долларов.

А вот Казахстан сдал позиции и даже выпал из Топ-15 торговых партнеров Беларуси. Его место заняла Бельгия, экспорт в эту страну у нас вырос на 40%.

# Экономика # Государственная политика в сфере внешней торговли

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