В Пинске создадут белорусско-российское производство насосов, которые раньше поставлялись из Германии

Министр промышленности Беларуси заявил, что между свердловским предприятием «Пневмостроймашина» и белорусским БелАЗом подписано соглашение по организации совместного предприятия по производству гидронасосов в Пинске, на «Кузлитмаше». Об этом он рассказал в интервью для программы «Неделя» на СТВ.

«Это уникальная продукция, которая раньше поставлялась из Германии. И сегодня мы ее заместили и успешно поставляем не только на БелАЗ, но и на другие промышленные предприятия нашей республики», – отметил Александр Рогожник.