Новые производства и ценные контракты – министр промышленности Беларуси подвёл итоги «Иннопрома»

На неделе стало известно, что следующий Форум регионов пройдет в Витебске. Александр Субботин объявил главную тему – это научные достижения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что ж, будет интересно. Но Беларусь окажется центром еще одного крупного бизнес-события. В 2025-м Беларусь принимает «Иннопром». Эта международная промышленная выставка проходит в российском Екатеринбурге. Но из правил бывают исключения. Правда, по особым случаям. Белорусско-российское взаимодействие выделяется на общем фоне. В хорошем смысле. Есть сопряжение и в политике, и в экономике. Вот и «Иннопром» туда же. Наши производители подписали на выставке контрактов на сотни миллионов рублей. Более детально о результатах «Иннопрома» нам рассказал министр промышленности Беларуси Александр Рогожник. «На полях «Иннопрома» было подписано соглашение о развитии станкоинструментальной промышленности» Оксана Семашко, корреспондент:

Каковы итоги «Иннопрома»? С какими проектами, договоренностями вернулась наша делегация, наши компании, предприятия и организации?

Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:

Необходимо отметить, что общая сумма контрактов только по системе Минпрома составила более 17 миллиардов российских рублей. Но не только контракты ценны, на полях «Иннопрома» было подписано соглашение о развитии станкоинструментальной промышленности. Это достаточно комплексный документ, только начало. Это будет и оборудование, и инструмент. Это еще один маленький шаг в технологическую независимость нашего Союзного государства. Оксана Семашко:

Какие самые масштабные проекты, перспективные для обеих сторон, были обсуждены во время «Иннопрома»? «Мы взаимодополняем друг друга, а не конкурируем»

Александр Рогожник:

На выставке «Иннопром» было подписано соглашение между одним из свердловских предприятий «Пневмостроймашина» и нашим БелАЗом по организации совместного предприятия в Пинске, на «Кузлитмаше», гидронасосов. Это уникальная продукция, которая раньше поставлялась из Германии. И сегодня мы ее заместили и успешно поставляем не только на БелАЗ, но и на другие промышленные предприятия нашей республики. Мы взаимодополняем друг друга, а не конкурируем. Во время «Иннопрома» было также подписано соглашение в области авиастроения. Этим документом предусматривается развитие в Республике Беларусь компетенции в области строительства гражданских судов. Оксана Семашко:

Какую вы видите перспективу этого сотрудничества именно на уровне регионов? Александр Рогожник:

На уровне регионов мы не прекращали свою работу, эта задача была поставлена главой государства. И вот, вернувшись с «Иннопрома», уже на следующей неделе я посещаю Кемерово, встреча с губернатором. Такая работа ведется постоянно. На полях «Иннопрома» мы провели встречу с большим количеством регионов. Это и Ростовская область, и Свердловская, и Пермь. Это большое количество. И конечно, в рамках этого обсуждения мы детально проходим по всем аспектам двустороннего сотрудничества. Это и область машиностроения, и легкая промышленность, и нефтехимический комплекс. Это все обсуждается предметно и в рамках дорожной карты потом выполняется. Руководители промышленного сектора стран ЕАЭС обсудили совместную программу развития промышленности на период 2025-2030 год