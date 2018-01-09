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В одном килограмме монет может быть до 250 рублей: белорусы все чаще собирают монеты

09 января 2018 16:35
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Новости Беларуси. Спрос на монеты вырос в белорусских магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Просьба кассира поискать мелочь знакома каждому. Оказывается, что все больше монет оседает в копилках белорусов. Кто-то собирает по копейке, а кому-то удается двухрублевыми монетами скопить на отдых на море. В одном килограмме монет может быть до 250 рублей – это если собирать по 1-2 рубля.

Собрав 6,5 килограммов самых крупных в линейке монет, минчанин скопил 1650 рублей.

Пока кассиры испытывают дефицит в разменных монетах, белорусы эти самые монеты сберегают. Главный регулятор при этом сохраняет спокойствие и держит ситуацию под контролем. Осевшие в копилках белорусов монеты рано или поздно возвращаются в оборот.

В одном килограмме монет может быть до 250 рублей: белорусы все чаще собирают монеты-1

Андрей Копшик, заместитель начальника главного управления денежного обращения Национального банка:
Не смотря на то, что монеты предназначены в первую очередь для использования при проведении наличных расчетов, накопление гражданами монет не является для банка критичным. В Нацбанке в достаточном количестве имеются необходимые номиналы монет для обеспечения потребностей экономики страны. В конечном итоге монеты, накопленные в копилках, возвращаются в наличный оборот.

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# Экономика # Нацбанк Беларуси # Фотофакт # Андрей Копшик

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