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Новости экономики за 08.01.2018

08 января 2018 16:09
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Новости Беларуси. Инновационные методы ведения бизнеса осваивают белорусские аграрии. Сельхозпроизводители заполняют своей продукцией виртуальные корзины, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 08.01.2018-1

ВИРТУАЛЬНЫЕ КОРЗИНЫ ФЕРМЕРОВ

Продукты нельзя потрогать и понюхать, но покупателей интересует не столько внешний вид овощей, сколько способ выращивания. Предпочтение отдается органической и сертифицированной продукции, выращенной без агрохимии. Как и для других онлайн-покупок, доставка входит в стоимость продукции, зависит от количества купленных продуктов и расстояния от производителя до клиента.

Новости экономики за 08.01.2018-4

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС С КИТАЙСКИМ КАПИТАЛОМ

Впервые в свободной экономической зоне Гродно зарегистрирована компания с китайским капиталом. Она планирует построить рядом с погранпереходом «Брузги» на белорусско-польской границе логистический комплекс. Реализация проекта увеличит объемы перевозок в направлении Восток−Запад−Восток.  Это повысит транзитную привлекательность Гродненской области и будет способствовать развитию стратегического партнерства в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

Новости экономики за 08.01.2018-7

ДОРОЖНЫЙ ФОНД РАССТАВИЛ ПРИОРИТЕТЫ

Более полумиллиарда рублей в 2018 году составят средства дорожного фонда. Деньги пойдут на ремонт Минской кольцевой, местные автодороги и строительство Западного обхода Бреста. Объем расходов фонда 594 миллиона рублей. Из республиканского в бюджеты областей и столичную казну поступят субвенции. Более 140 миллионов рублей. На эти деньги построят или отремонтируют местные автодороги, а также реконструируют улицы.

Новости экономики за 08.01.2018-10

БОЛЬШЕ МЯСА И МОЛОКА

Предприятия мясомолочной отрасли Минской области увеличат объемы производства. Рост в 4 % обеспечат за счет расширения ассортимента сыров,  а также увеличения выработки сухих молочных продуктов. Предприятия холдинга разнообразят выпуск витаминизированной продукции, молочных продуктов с заменителем сахара и питания для спортсменов.

Новости экономики за 08.01.2018-13

ОХОТА НА РАСКЛЕЙЩИКОВ

Столичные власти развернули кампанию против расклейщиков объявлений и их заказчиков.  Их заставят компенсировать расходы по очистке остановок, тумб, фонарных столбов, стен домов. Раньше можно было отделаться административным штрафом.  Но горисполком намерен взыскивать с них и стоимость очистных работ. В среднем она составляет 100 рублей. Эти деньги и будут брать в дополнение к штрафу от 500 до 1200 рублей.

По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже рубль сдал к доллару. Последний в плюсе на копейку. Курс на завтра 1,99. Евро в минусе на пару пунктов. Актуальный курс 2,39. Российский рубль укрепился на 0,72 копейки и за сотню торгуют 3 рубля 49 копеек.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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