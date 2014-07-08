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В модернизацию вложено более 46 млрд долларов. Почему ожидаемой отдачи пока нет? Мнение министра экономики

08 июля 2014 18:55
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Новости Беларусаи. Правительству удалось сохранить объемы инвестирования в развитие промышленного комплекса, несмотря на непростые экономические условия. Об этом шла речь 8 июля на заседании Президиума Совмина.

За 9 лет в модернизацию производств вложено более 46 млрд долларов. Однако ожидаемой отдачи от инвестиций пока нет.

Причину министр экономики видит в устаревших подходах управления: обновленными производствами распоряжаются по-старому. В Правительстве прозвучало предложение ввести контрактную систему найма руководителей предприятий. Это будет способствовать успешной экономической модернизации. Министерство экономики предлагает также заключать с директором контракт на два-три года, а в случае отклонения от заданных параметров рассматривать вопрос эффективности его пребывания в должности. На промышленных предприятиях поставлена задача не только технического перевооружения, но и экономического.

Дмитрий Катеринич, министр промышленности РБ:
Минпром разработал комплексную программу модернизации. Она охватывает 175 инвестпроектов на сумму около 7 триллионов рублей. За первый квартал предприятия Минпрома освоили 46% от годовых объемов. Это машиностроение, электроника, точная механика. Все ресурсы пытаемся сконцентрировать в управляющих компаниях

К слову, успешная модернизация в аграрной сфере позволила стране в этом сезоне рассчитывать на большой урожай хлеба. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Передовики уже приступили к уборке зерновых. 

# Экономика # Предприятия Беларуси # Дмитрий Катеринич

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