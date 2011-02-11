В Минске запустили производство, которое значительно уменьшит себестоимость белорусских мясо-молочных продуктов

Оборудование не имеет аналогов в СНГ, технология – уникальная, и что самое важное, отечественная.

Оборудование все самое лучшее, зарубежное, технология, передовая, наша. Такое предприятие создано у нас впервые. По самым скромным подсчетам эффект от импортозамещения – два миллиона долларов в год.



Специалисты не исключают, что теперь белорусские сыры, сметана, творог, молочно-кислые напитки и мясная продукция станут дешевле. Ведь теперь они будут производиться полностью на белорусском сырье, включая бакконцентраты. До этого полезные микроорганизмы закупались за рубежом – в Голландии и Дании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Фурик, заведующая отделом биотехнологий Института мясо-молочной промышленности НАН Белрауси:

Мы своими бактериальными концентратами обеспечивали только 3% потребности республики во всех концентратах. Все остальные импортировались из за рубежа.

Поскольку в основном используются два вида бактериальных концентратов, сухие и замороженные, то практически всю потребность в сухих бактериальных концентратах мы закроем, запустив свое производство.

Новаторский участок создали по поручению Президента. Отличный пример, как можно справиться и без зарубежного инвестора.

Что сделано пришел посмотреть и белорусский премьер. Еще недавно Академия наук была его вотчиной. Поэтому и спрос с коллег особый.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Биотехнологии, шестой технологический уклад. Иногда люди не знают, что это такое. Так вот, производство этой продукции, пять граммов которой достаточно для того, чтобы сквасить тонну молока, это и есть тот шестой технологический уклад, это и есть те биотехнологии.

Я очень рад, что коллектив Института мясо-молочной промышленности, ученые, специалисты справились с поставленной задачей.

Это современное наукоемкое производство сможет давать предприятиям мясо-молочной промышленности до 3,5 тонн сухих бактериальных концентратов в год. Это приличная мощность, ведь расход на тонну, к примеру, молочного сырья составляет от 3 до 30 граммов. Новое производство закроет процентов 30% всей потребности. Заводы смогут экономить валюту.

Алексей Мелещеня, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

Конечно, в первую очередь, это белорусский рынок. Накопим опыт. Идет перспектива экспорта. Хотя этот рынок очень непростой. Но есть у нас определенные соображения, как это надо делать.

Ученые постарались. В отраслевой коллекции микроорганизмов сегодня более двух тысяч штаммов. Уже разработаны технологии изготовления порядка 40 видов сухих концентратов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Широкое применение не только в пищепроме, но и в сельском хозяйстве. К примеру, как биоконсервант для силоса.

Кстати, в эту пятилетку государство планирует создать в экономике целый биотехнологический сектор из 20 новых и модернизированных производств. Нынешнее – первая ласточка. Вложено 15 миллиардов рублей. Ожидается выручка – в шесть. В планах уже расширение и выход на экспорт.