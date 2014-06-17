Новости Беларуси. Как бороться с незаконным оборотом сигарет говорили 17 июня в Минске представители Интерпола. В Минске прошел первый форум международной уголовной полиции. Участие в нем принимают правоохранители из 28 стран. Эксперты планируют не только изучить новые способы перемещения контрафактной табачной продукции, но и обменяться наиболее эффективными методами раскрытия преступлений в данной сфере.

Майкл Эллис, начальник субдиректората генсекретариата интерпола, руководитель программы интерпола по борьбе с контрафактной продукцией:

Интерес, который мы уделяем именно борьбе с контрафактной продукцией связан с тем, что мы, как международная правоохранительная организация, осознаем и понимаем, что те свехприбыли, которые преступные группы извлекают из этой деятельности направляются на финансирование других преступлений. Эта конференция очень важна для нас и в Беларуси нам оказали очень дружественную поддержку в организации этого мероприятия.

А тем временем белорусские правоохранители с начала 2014 года изъяли более миллиона пачек сигарет. В основном такая контрабанда предназначена для стран Евросоюза — Польши, Литвы, Латвии. И занимаются этим криминальным бизнесом не простые челноки, а организованные преступные группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Погоский, старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь:

Всплеск резкого роста нелегального оборота табачных изделий наблюдался в 2011-2012 годах. Однако с постепенным повышением цен на табачные изделия выгода от их реализации стала значительно ниже, в связи с чем поток контрабандных сигарет белорусского производства несколько снизился. Стоит отметить хорошую работу таможенных и пограничных органов, которые усилили контроль на границе, в связи с чем мы неоднократно выявляем контрабандистов.