В Минске появится «ереванский завод в миниатюре»

У бизнеса здесь не то, что солидная, а очень солидная выдержка. Главный мастер легендарного коньячного завода показывает бочки с почти вековой историей.

Одну наполняли, когда градус повысила Октябрьская революция, а где-то здесь, вдохновленный дегустацией, свой автограф оставил Максим Горький.

Тигран Вирабян, главный коньячный матер завода:

Здесь он написал свою знаменитую фразу: «Легче подняться на гору Арарат, чем выйти из наших подвалов».

Их победа – их репутация. И проверить ее на вкус скоро смогут и в Беларуси. Рядом с многолетними бочками Тигран Вирабян рассказывает, что в самом ближайшем будущем в Минске появится что-то вроде ереванского завода в миниатюре, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В нашей столице создадут цех, из которого на белорусские прилавки будет поступать коньяк. И здесь особо подчеркивают: НАСТОЯЩИЙ армянский коньяк.

Тигран Вирабян, главный коньячный матер завода:

Все будет произведено здесь в Армении, и специальными контейнерами эти коньяки будут перевозиться в Беларусь. Там будут разливаться уже на местной линии, которую мы собираемся купить у итальянцев.

Аналог армянской линии вскоре появится в Беларуси. С разницей, что в Минске будет установлено более современное оборудование.

Тигран Вирабян, главный коньячный матер завода:

В Беларуси линия будет более длинная, более насыщенная компьютерными программами, по последнему слову техники.

В Беларуси армяне планируют наполнять коньяком около двух миллионов бутылок в год. Это для начала. Потом посмотрят, утоляют ли такие объемы жажду рынка, и, если нет – конвейер в Минске готовы запустить с удвоенной скоростью.