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В Минске обновят Национальную доску почета

06 июня 2017 20:24
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Новости Беларуси. 6 июня на заседании Совета министров рассмотрели 67 кандидатов. По итогам 2016 года именно они признаны лучшими в социально-экономическом развитии и в сфере экономии ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На обновленную доску попадут лишь те регионы и трудовые коллективы, которые повторили или улучшили экономические показатели предыдущего года.

Больше всего баллов пока набрали Гомель, Гродненский район, Советский район столицы и Дзержинский район Минской области.

Социально-экономическое развитие регионов оценивали сразу по 17 показателям.

Подробнее о новостях экономики за 6 июня в видеоинформации.

# Экономика # Госнаграды

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