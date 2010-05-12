В Минске может появиться ресторан вьетнамской кухни, вьетнамская гостиница и вьетнамский торговый дом

А в ближайшее время Вьетнам будет напрямую поставлять в Беларусь морепродукты, чай и кофе.

Интерес Ханоя в Минске - создание совместных предприятий по выпуску погрузчиков, автобусов и тролейбусов, участие белорусских специалистов в проектировании метро в столице Вьетнама. Об этом договорились в ходе официальной встречи власти обоих городов. Кроме того, экономические круги Ханоя заинтересованы в строительстве гостиницы и ресторана вьетнамской кухни в белорусской столице.

Нгуен Тхе Тхао, председатель народного комитета Ханоя:

Мы планируем построить в Минске торговый дом и предлагаем такую же возможность вашему городу в Ханое. Туристические услуги – строительство гостиниц - это еще один проект, который мы хотим реализовать в ближайшее время

Николай Ладутько, исполняющ ий обязанности Мингорисполкома:

Накануне визита Президента Социалистической Республики Вьетнам в Республику Беларусь визит мэра города Ханоя символичен. С этим городом мы работаем уже более шести лет.

По традиции зарубежные гости почтили память погибших воинов в Великой Отечественной войне. К обелиску на площади Победы делегация из Ханоя возложили цветы.