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В Минске может появиться ресторан вьетнамской кухни, вьетнамская гостиница и вьетнамский торговый дом

12 мая 2010 10:15
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А в ближайшее время Вьетнам будет напрямую поставлять в Беларусь морепродукты, чай и кофе.

Интерес Ханоя в Минске  - создание совместных предприятий по выпуску погрузчиков, автобусов и тролейбусов, участие  белорусских специалистов в проектировании метро в  столице Вьетнама. Об этом договорились в ходе официальной встречи власти обоих городов. Кроме того, экономические круги Ханоя заинтересованы  в строительстве гостиницы и ресторана вьетнамской кухни в белорусской столице.

Нгуен Тхе Тхао, председатель народного комитета Ханоя:
Мы планируем построить в Минске торговый дом и предлагаем такую же возможность вашему городу в Ханое. Туристические услуги – строительство гостиниц  - это еще один проект, который мы хотим реализовать в ближайшее время

Николай Ладутько, исполняющ ий обязанности Мингорисполкома:
Накануне визита Президента Социалистической Республики Вьетнам в Республику Беларусь визит мэра города Ханоя символичен. С этим городом мы работаем уже более шести лет.

По традиции зарубежные гости   почтили память погибших воинов в Великой Отечественной войне. К обелиску на площади Победы делегация из Ханоя возложили цветы.

# Экономика # Гостиницы Минска

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