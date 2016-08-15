В Минске до конца 2016 года будет реализовано 111 новых товарных позиций по импортозамещению

Новости Беларуси. В столице существенно ускорилось наращивание выпуска импортозамещающей продукции. Так, с начала года в Минске таких товаров изготовлено больше чем на 700 миллионов долларов. Из них субъектами малого и среднего бизнеса произведено на сумму свыше 200 миллионов долларов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В этом году по специальной программе Мингорисполкома импортозамещающей продукции решено выпустить на сотню товарных позиций больше. Сегодня их уже порядка полутысячи. К примеру, на производствах освоят пресс-формы для литья деталей из пластмасс, преобразователи электроэнергии, моторные транспортные средства, стальную ленту, а также производство фольги.

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Активно в городе проводится также программа по импортозамещению продукции. Если мы в 2013-2015 годах прирастали по товарным позиция не на много – на 10 -15 позиций, то только за 2016 год мы прирастем на 111 товарных позиций. Это у нас будет медицинское оборудование, лекарственные препараты.