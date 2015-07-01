Новости Беларуси. Новые технологии — успеха залог. Благодаря инвестициям сельхозпредприятие с, казалось бы, грозным названием «Туча» получило новую жизнь. Сегодня в Клецком районе открыли современный молочно-товарный комплекс. Здесь полностью изменились и условия труда для тех, кто делает нашу жизнь сытной. Подробности в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Шефство над некогда убыточным хозяйством акционерное общество «Минск Кристалл» взяло еще 10 лет назад. Именно тогда Александр Лукашенко призвал объединить усилия инвесторов и нерентабельных предприятий, чтобы реанимировать сельское хозяйство. С тех пор многое изменилось. Сегодня сельское хозяйство – стратегическая и приоритетная отрасль нашей экономики. Да и над молочно-товарной фермой «Туча» за эти годы, кажется, те самые тучи все-таки разошлись.

Будучи лидером в своей отрасли, «Минск Кристалл» сделал таковым и вверенный сельхозфилиал. Современная «Туча» – ориентир для многих предприятий не только Клецкого района.

Реализация второго блока позволит повысить объемы и качество молока, улучшить условия содержания животных. Что касается последнего, над апартаментами для буренок строители работали с особой тщательностью – все для комфорта.

Николай Сенюта, заместитель генерального директора ОАО «Минск Кристалл» по строительству:

Здесь присутствуют свето-рационные фонари и просто рационные, на окнах – ветрозащитные шторы, что очень удобно в обслуживании и по стоимости соответствует.

Владимир Константинович в сельском хозяйстве всю жизнь. Говорит, благодаря новому корпусу наконец-то технология содержания и выращивания скота будет полностью соблюдена. Раньше буренкам разного возраста приходилось ютиться в приспособленных помещениях, теперь у них свое родильное отделение. Благодаря возведению такого блока дойного стада на ферме станет больше на 150 голов.

Владимир Захарчук, председатель сельскохозяйственного филиала «Туча» ОАО «Минск Кристалл»:

Сегодня по старой технологии мы доим от коровы 17 литров молока, а по новой – 26,6 литров.

В развитие производственной базы филиала акционерным обществом было инвестировано более 90 миллиардов рублей. Но первую, причем густую пенку с молока, здесь уже успели снять.

Станислав Иодис, генеральный директор ОАО «Минск Кристалл»:

Денег всегда жалко, их всегда не хватает, но то, что люди ценят то, что вкладывается, и дают результат – это радует душу и тогда не жалко, хочется дальше делать.

Новый блок – это еще и новые рабочие места. На ферме для персонала сделаны все условия – и стабильная зарплата, и современное оборудование, и удобные для труда и отдыха помещения. Обслуживать ферму будут 36 высококвалифицированных специалистов.

Кстати, на открытии второго блока здесь останавливаться не намерены. Экономический потенциал мясо-молочной отрасли страны позволяет.