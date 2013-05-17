Новости Беларуси. В Гомеле представили крупнейший инвестиционный проект десятилетия - «Промышленный парк «Полесье-Лельчицы». Презентация прошла на юбилейном 10-ом экономическом форуме.

Мероприятие посетили представители деловых и финансовых кругов, торговых организаций, органов власти из 25 государств. В рамках проекта до июля нынешнего года в Гомеле будет создана управляющая компания по развитию Полесского региона.

Александр Жукевич, организатор 10-го Гомельского экономического форума:

Это очень масштабное, очень глобальное государственное направление работы – освоение природных ресурсов. И на это направлено сегодня продвижение инвестиционного имиджа. Сегодня и ученые, и практики зачастую сравнивают именно этот промпарк с немецкой провинцией Рур. Это тот регион, которые дал толчок развитию экономики Германии.

Полесский край — богатейшая природная кладовая страны. К освоению залежей калийной и каменной соли, бурого угля, сланцев, гранита, облицовочного камня, торфа и других полезных ископаемых планируется привлекать, в том числе, и иностранный капитал. На данный момент в области уже «работает» 2 миллиарда долларов инвестиций из 44 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Галка, бизнесмен (Сербия):

Мы только что подписали договор о сотрудничестве по привлечению инвестиций в конкретные проекты. Это строительство ветроустановок. Беларусь, стабильная не только в политическом плане, республика среди всех республик бывшего союза. И такая постепенная работа с западными инвесторами приносит определенные плоды.